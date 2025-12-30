Uludağ'da drift pahalıya patladı: Jandarma trafikten men etti
Uludağ Oteller Bölgesi'nde gerçekleştirilen trafik uygulamasında drift yapan sürücüye ağır ceza
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan Uludağ Oteller Bölgesi ile Uludağ yolunda 27-28 Aralık tarihlerinde trafik uygulaması gerçekleştirdi.
Denetimler sırasında, 16 plakalı bir otomobil sürücüsünün drift attığı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın tespiti üzerine sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında drift atmak suçundan idari işlem uygulandı.
Sürücüye kesilen para cezası 46 bin 392 TL olarak kaydedilirken, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
Jandarma ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.
