Uludağ'da drift pahalıya patladı: Jandarma trafikten men etti

Uludağ'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL para cezası ve 2 ay süreyle ehliyete el konuldu. Jandarma 27-28 Aralık'ta uygulama yaptı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:48
Uludağ Oteller Bölgesi'nde gerçekleştirilen trafik uygulamasında drift yapan sürücüye ağır ceza

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan Uludağ Oteller Bölgesi ile Uludağ yolunda 27-28 Aralık tarihlerinde trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında, 16 plakalı bir otomobil sürücüsünün drift attığı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın tespiti üzerine sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında drift atmak suçundan idari işlem uygulandı.

Sürücüye kesilen para cezası 46 bin 392 TL olarak kaydedilirken, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Jandarma ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

