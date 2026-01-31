Uludağ'da Telesiyej Arızası: 40 Tatilci JAK ile Kurtarıldı

Kış turizminin merkezi Uludağ'da, Birinci Oteller Bölgesindeki Fahri Otel telesiyejinde yaşanan teknik arıza nedeniyle yaklaşık 40 tatilci kabinlerde mahsur kaldı.

Tahliye ve kurtarma çalışması

Olay, telesiyejin vites kutusundaki arıza sonucu meydana geldi. Kabinlerdeki vatandaşların kendi başlarına tahliye edilememesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi ve tahliye çalışmaları hemen başlatıldı.

JAK ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu, halatlar yardımıyla havada kayaklarıyla asılı kalan tatilciler güvenli şekilde aşağı indirildi. Yetkililer, tahliye edilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Bölgedeki yoğunluk

Yetkililer, sömestr tatili nedeniyle Uludağ'da yoğunluğun had safhada olduğunu; bu tür olaylarda hızlı müdahalenin önemine dikkat çekti.

