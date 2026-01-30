Zonguldak'ta Babaanne ve İki Torununu Öldüren Sanığa 45 Yıl 10 Ay Hapis

Zonguldak'ta 21 Temmuz 2025'teki bıçaklı kavgada babaanne Nazmiye ile torunları Halil Can ve Emirkan'ı öldürmekle yargılanan sanık 45 yıl 10 ay hapse çarptırıldı.

Olayın gelişimi

İddialara göre 21 Temmuz 2025'te merkeze bağlı Köroğlu köyünde, düğün dönüşü Halil Can Köroğlu, Emirkan Köroğlu ile babaanneleri Nazmiye Köroğlu ile Erdeniz K. arasında tartışma çıktı. Olayda, Erdeniz K.'nın bıçaklı saldırısında iki kardeş ve babaanne yaralandı. Yakınlarının aracıyla hastaneye kaldırılan üç yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Duruşma ve sanığın savunması

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında tutuklu sanık Erdeniz K., maktullerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma öncesi, ölenlerin babası İsmail Köroğlu, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

Karar öncesi söz verilen anne Fatma Köroğlu, çocuklarında kusur aranmak istendiğini belirterek, "Çocuklarımın ellerinde hiçbir şey yoktu. Kendisi çocuklarımı tehdit edip ölüme çekti. Kalbinden vurdu. Hepsini yere serdi. Çocuklarıma pusu kurmuş. Benim çocuklarımı tahrik etti. Hakkımı helal etmiyorum. En ağır müebbet cezası almasını istiyorum. Adalete inanıyorum, adalet yerini bulacak" dedi.

Savunma sırasında son sözü sorulan Erdeniz K., "Bu olayın öncesi, geçmişi var. Planlayıp bir şey yapmadım. Yapılanları tasvip etmiyorum. Evi basılan, küfür edilen, tehdit edilen benim. Ben kimseyi tehdit, küfür etmedim. Hepsi güçlü çocuklar, benim onlarla mücadele etme şansım yok. Takmışlar kafayı bana. Ben evimi korudum. Onlara ‘Gidin’ diyordum, kimse gitmiyordu. Bile isteye kimseyi bıçaklamadım. Hayatım mahvoldu. Kesinlikle onlara kin gütmedim. Kendi ailemin namusunu, şerefini korudum. Çok üzgünüm. Pişmanım" şeklinde konuştu. Sanığın avukatları ise eylemin meşru müdafaa ya da sınırı aşan müdahale kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Mahkeme kararı ve tepki

Duruşma sırasında maktul yakınlarından bazı kişilerin tepkileri oldu; Fatma Köroğlu'nun salon görevlileri tarafından çıkartıldığı bildirildi. Mahkeme heyeti, sanık Erdeniz K.'ye Nazmiye Köroğlu'na yönelik eyleminden 20 yıl, Halil Can Köroğlu'na yönelik eyleminden 12 yıl 6 ay ve Emirkan Köroğlu'na yönelik eyleminden 13 yıl 4 ay olmak üzere toplam 45 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Duruşmanın ardından maktul yakınları adliye önünde karara tepki gösterdi.

