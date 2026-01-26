Ümraniye’de Khokimova’nın Cesedi Bavulla Balkon’dan Taşınırken Görüntülendi

Yayın Tarihi: 26.01.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 11:09
Olayın ayrıntıları ve soruşturma

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan görüntülerde, Ümraniye’de öldürülen Durdona Khokimova’nın cesedinin bavulla balkondan çıkarılarak taksiye yüklendiği anlar yer alıyor.

Olay, 24 Ocak günü akşam saatlerinde Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde ceset bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği tespit edilirken; cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Khokimova’nın Ümraniye’de bir evde öldürüldüğü ve cesedinin taksiyle Şişli’ye götürüldüğü anlaşıldı.

Çalışmalar doğrultusunda, Khokimova’nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T. (31)’nin cinayeti işlediği; G.A.K. (29)’nin ise yardım ettiği belirlendi. Şüphelilerin olayın ardından cesedi taksiyle Şişli’ye götürdükleri tespit edildi. Yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alındı.

Cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

Görüntülerde, Khokimova’nın cesedinin bulunduğu bavulun balkon kısmından çıkarıldığı; ardından taşınarak taksiye konulduğu açıkça görülüyor. Soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

