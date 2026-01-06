Ünlüler Adli Tıp'ta: 'Uyuşturucu' Soruşturmasında Örnek İşlemleri Tamamlandı

Gözaltına alınan ünlüler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri verip emniyete götürüldü.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:15
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:26
İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlülerin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan isimler, sabah saatlerinde saç ve kan örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yetkililer tarafından alınan örneklerin ardından, şüpheliler polis ekipleri tarafından tekrar emniyete götürüldü.

Soruşturmayı yürüten makam, işlemlerin tamamlandığını ve sürecin titizlikle ilerlediğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

