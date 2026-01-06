Ünlüler Adli Tıp'ta: 'Uyuşturucu' Soruşturmasında Örnek İşlemleri Tamamlandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlülerin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan isimler, sabah saatlerinde saç ve kan örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yetkililer tarafından alınan örneklerin ardından, şüpheliler polis ekipleri tarafından tekrar emniyete götürüldü.

Soruşturmayı yürüten makam, işlemlerin tamamlandığını ve sürecin titizlikle ilerlediğini bildirdi.

