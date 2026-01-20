Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında magazin yazarı Mehmet Üstündağ ile üç kişi daha gözaltına alındı; 3 şüpheli hakkında yurtdışı nedeniyle yakalama kararı var.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 10:49
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 10:49
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında magazin yazarı Mehmet Üstündağ'ın da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Mehmet Üstündağ, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut yer alıyor.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğu ve bu kişilerin yurtdışında olduğu öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor; yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 4 şüpheli daha gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 4 şüpheli daha gözaltına alındı

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da 'Sazan Sarmalı' Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Tutuklama
2
Ordu'da Tır 600 Metrelik Uçuruma Yuvarlandı — Kaza Anı Kamerada
3
Ödemiş'te traktör römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
4
Batman Çamlıtepe'de Freni Boşalan Akaryakıt Tankeri 8 Araca Çarptı
5
Kuşadası'nda 6 Hırsızlık Zanlısı S.C. Yakalandı
6
Sultanbeyli'de Balkon Çökmesi: 2 Araç Hasar Gördü
7
Malatya'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları