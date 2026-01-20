Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında magazin yazarı Mehmet Üstündağ'ın da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Mehmet Üstündağ, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut yer alıyor.
Öte yandan, soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğu ve bu kişilerin yurtdışında olduğu öğrenildi.
Soruşturma devam ediyor; yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.
