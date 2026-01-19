Ünye'de soba yangını: İki katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi

Ünye'de soba kaynaklı yangın, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Ordu'nun Ünye ilçesi Saylan Mahallesi, 2. Geçit Hüsemci Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil evde, sobadan çıktığı tahmin edilen yangın sonucu alevler yükseldi. Ev sahibinin Mitat Bahçe olduğu öğrenilen yapı kısa sürede alevlerin etkisi altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların dumanları fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevreye sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösterdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Söndürme işlemi sonrasında gerçekleştirilen soğutma çalışmalarının ardından iki katlı evin tamamen kullanılamaz hale geldiği tespit edildi ve olayda maddi hasar meydana geldi.

Yangının sobadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor; konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

