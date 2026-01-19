Ünye'de soba yangını: İki katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi

Ünye'de sobadan çıktığı tahmin edilen yangında Mitat Bahçe'ye ait iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi; itfaiye müdahalesi 3 saat sürdü.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:56
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:06
Ünye'de soba yangını: İki katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi

Ünye'de soba kaynaklı yangın, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Ordu'nun Ünye ilçesi Saylan Mahallesi, 2. Geçit Hüsemci Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil evde, sobadan çıktığı tahmin edilen yangın sonucu alevler yükseldi. Ev sahibinin Mitat Bahçe olduğu öğrenilen yapı kısa sürede alevlerin etkisi altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların dumanları fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevreye sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösterdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Söndürme işlemi sonrasında gerçekleştirilen soğutma çalışmalarının ardından iki katlı evin tamamen kullanılamaz hale geldiği tespit edildi ve olayda maddi hasar meydana geldi.

Yangının sobadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor; konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE, SOBADAN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLEN YANGINDA İKİ KATLI EV TAMAMEN YANARAK...

ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE, SOBADAN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLEN YANGINDA İKİ KATLI EV TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ. İTFAİYE EKİPLERİNİN 3 SAATLİK MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINAN YANGINDA MADDİ HASAR OLUŞTU.

ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE, SOBADAN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLEN YANGINDA İKİ KATLI EV TAMAMEN YANARAK...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uludağ'da Mahsur Kalanlara JAK Timi Müdahalesi
2
Konya'da Jandarma'nın Silah Operasyonu: 2 Tutuklama
3
Bingöl Solhan'da Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Tarafından Çıkarıldı
4
Kayıp Adliye Görevlisi Mustafa Uçar’ı 100 Kişilik Ekip Arıyor
5
Nazilli Zabıtası 2026'da Denetimleri Sıklaştırdı: Fırın, Restoran ve Marketler Mercek Altında
6
Araban Elif Mahallesi'nde Elektrik Kaynaklı Ev Yangını: Eşyalar Küle Döndü
7
Manisa'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları