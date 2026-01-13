Uşak'ta 2 Tır Çarpıştı: 1 Sürücü Yaralandı

Uşak-İzmir Karayolu Ürün köyü yakınlarında iki tır çarpıştı; bir sürücü yaralandı ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 04:34
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 04:36
Uşak'ta 2 Tır Çarpıştı: 1 Sürücü Yaralandı

Uşak'ta 2 Tır Çarpıştı: 1 Sürücü Yaralandı

Uşak-İzmir Karayolu Ürün köyü yakınlarında meydana gelen kazada iki tır çarpıştı; bir sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan B.A. (42) idaresindeki 31 AHG 301 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan H.T. (57) yönetimindeki 03 VL 086 plakalı tırın römorkuna arkadan çarptı.

Müdahale ve Trafik

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerince 31 AHG 301 plakalı tırın sürücüsü B.A., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Uşak-İzmir Karayolu bir süre trafiğe kapandı; ekiplerin çalışmasının ardından yol tekrar açıldı.

Öte yandan, yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

UŞAK’TA 2 TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 SÜRÜCÜ YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

UŞAK’TA 2 TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 SÜRÜCÜ YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

UŞAK’TA 2 TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 SÜRÜCÜ YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta 2 Tır Çarpıştı: 1 Sürücü Yaralandı
2
Sultanbeyli'de İstinat Duvarı Çöktü: Araç Hasarlı, Toprak Kayması Riski
3
Tatvan'da Tır Çarpması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Keçiören'de Kar Küreme ve Tuzlama Seferberliği — Yaya Güvenliği Sağlanıyor
5
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Marmaraereğlisi'nde 737 Adet Kubar Esrar Ele Geçirildi
6
Humus'ta İmam Ali bin Ebu Talib Camii'ne Saldırı Zanlıları Yakalandı
7
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama, Piyasa Değeri 7 Milyon TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları