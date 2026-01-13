Uşak'ta 2 Tır Çarpıştı: 1 Sürücü Yaralandı

Uşak-İzmir Karayolu Ürün köyü yakınlarında meydana gelen kazada iki tır çarpıştı; bir sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan B.A. (42) idaresindeki 31 AHG 301 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan H.T. (57) yönetimindeki 03 VL 086 plakalı tırın römorkuna arkadan çarptı.

Müdahale ve Trafik

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerince 31 AHG 301 plakalı tırın sürücüsü B.A., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Uşak-İzmir Karayolu bir süre trafiğe kapandı; ekiplerin çalışmasının ardından yol tekrar açıldı.

Öte yandan, yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

