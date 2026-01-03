DOLAR
Uşak'ta Boş Tavuk Çiftliğinde Yangın: İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Uşak Eşme Yeleğen'de Z.T.'ye ait boş tavuk çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 21:29
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 21:30
Uşak'ta Boş Tavuk Çiftliğinde Yangın: İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Uşak'ta boş tavuk çiftliğinde yangın söndürüldü

Olayın seyri

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yeleğen beldesi yakınlarında bulunan bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Çiftlik sahibinin Z.T. olduğu bildirildi.

Alevlerin yükselmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve bölgeye itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Hasar ve durum

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çiftlikte maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıktığı çiftliğin yeni üretim dönemi öncesinde civciv alımına hazırlandığını belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

