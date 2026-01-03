Uşak'ta Boş Tavuk Çiftliğinde Yangın: İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Uşak'ta boş tavuk çiftliğinde yangın söndürüldü

Olayın seyri

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yeleğen beldesi yakınlarında bulunan bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Çiftlik sahibinin Z.T. olduğu bildirildi.

Alevlerin yükselmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve bölgeye itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Hasar ve durum

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çiftlikte maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıktığı çiftliğin yeni üretim dönemi öncesinde civciv alımına hazırlandığını belirtti.

