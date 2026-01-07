Uşak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Vali Naci Aktaş Başkanlığında

Uşak'ta İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Uşak’ta güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantı Detayları
Toplantı, Uşak Valiliği Toplantı Salonu'nda yapıldı. Oturumda, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen faaliyetler ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.
Katılımcılar, il genelinde asayişin korunmasına yönelik mevcut uygulamaları değerlendirdi; alınması gereken ilave tedbirler ve koordinasyonun güçlendirilmesi konuları görüşüldü.
Vurgu ve Sonuç
Toplantıda kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı. Yetkililer, huzurlu ve güvenli bir Uşak için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.
