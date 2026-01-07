Uşak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Vali Naci Aktaş Başkanlığında

Uşak’ta Vali Naci Aktaş başkanlığında İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Kurulu toplandı; huzur ve güven için kurumlar arası iş birliği ve ek tedbirler ele alındı.