Uşak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Vali Naci Aktaş Başkanlığında

Uşak’ta Vali Naci Aktaş başkanlığında İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Kurulu toplandı; huzur ve güven için kurumlar arası iş birliği ve ek tedbirler ele alındı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:38
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:38
Uşak’ta güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı Detayları

Toplantı, Uşak Valiliği Toplantı Salonu'nda yapıldı. Oturumda, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen faaliyetler ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Katılımcılar, il genelinde asayişin korunmasına yönelik mevcut uygulamaları değerlendirdi; alınması gereken ilave tedbirler ve koordinasyonun güçlendirilmesi konuları görüşüldü.

Vurgu ve Sonuç

Toplantıda kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı. Yetkililer, huzurlu ve güvenli bir Uşak için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

