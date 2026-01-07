Uşak'ta Operasyon: 1 milyon 801 bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Uşak'ta kaçak tütün ve makaron operasyonu

Operasyonu yürüten birim ve ele geçirilenler

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 801 bin kaçak makaron ile 100 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 kişi hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet nedeniyle adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

