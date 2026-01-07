Uşak'ta Operasyon: 1 milyon 801 bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Uşak'ta KOM ekiplerinin operasyonunda 1 milyon 801 bin makaron ve 100 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi; 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:29
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:32
Uşak'ta kaçak tütün ve makaron operasyonu

Operasyonu yürüten birim ve ele geçirilenler

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 801 bin kaçak makaron ile 100 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 kişi hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet nedeniyle adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

UŞAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA KAÇAK MAKARON VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

