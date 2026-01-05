Uşak’ta Otomobil Kontrolden Çıktı, Bahçeye Devrildi: 1 Yaralı

Uşak’ta Otomobil Kontrolden Çıkarak Bahçeye Devrildi: 1 Yaralı

Kuzey Çevre Yolu Çokkozlar mesire alanı yakınlarında kaza

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ö.K. (25) idaresindeki 64 DU 556 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yaklaşık 15 metre yükseklikten bahçeye devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince kazada yaralanan sürücü, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak yetkililerin soruşturma başlattığı bildirildi.

UŞAK’TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN BAHÇEYE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.