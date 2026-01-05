DOLAR
Uşak’ta Otomobil Kontrolden Çıktı, Bahçeye Devrildi: 1 Yaralı

Uşak'ta kontrolden çıkan otomobilin 15 metre yükseklikten bahçeye devrilmesi sonucu sürücü Ö.K. (25) yaralandı; tedavi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:41
Kuzey Çevre Yolu Çokkozlar mesire alanı yakınlarında kaza

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ö.K. (25) idaresindeki 64 DU 556 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yaklaşık 15 metre yükseklikten bahçeye devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince kazada yaralanan sürücü, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak yetkililerin soruşturma başlattığı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

