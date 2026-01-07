Uşak'ta Polis ve Jandarmadan Okul Çevreleri ve Servislere Sıkı Denetim

Denetim Detayları ve Uygulama Kapsamı

Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerince okul çevreleri ile okul servislerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bağlı toplam 551 ekip ve bin 512 personelle denetim yapıldı. Bu çerçevede bin 69 okul çevresi, 595 umuma açık yer ve 278 okul servis aracı kontrol edildi.

Öte yandan, okul çevresi ve umuma açık yerlerde bulunan toplam 5 bin 926 kişi sorgulandı.

UŞAK’TA POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNCE OKUL ÇEVRELERİ İLE SERVİSLERE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, ONLARCA ŞÜPHELİ ŞAHISLA İLGİLİ SORGU YAPILDI.