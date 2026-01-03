Üsküdar'da Fenerbahçe Tribün Liderine Saldırı: 3 Tutuklu, 7 Gözaltı

Üsküdar'da Fenerbahçe tribün liderine yönelik silahlı saldırıda 3 tutuklama, 7 gözaltı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar'da 30 Aralık 2025'te İbrahim Gümüştekin'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili önemli gelişme yaşandı. Soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı, toplam 7 şüpheli ise gözaltına alındı.

Soruşturma ve tutuklamalar

Soruşturma kapsamında, saldırının AK-47 marka uzun namlulu tüfek ve tabancayla gerçekleştirildiği tespit edildi. Saldırıya iştiraki belirlenen 3 şüpheli yakalanarak, 2 Ocak tarihinde sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Gözaltılar ve ele geçirilen malzemeler

Devam eden çalışmalarda, eylemi gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli de aralarında olmak üzere toplam 7 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet el bombası, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait 7 adet şarjör, 4 adet ruhsatsız tabanca ile farklı ebat ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

