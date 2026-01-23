Üsküdar'da Hafriyat Kamyonu Damper Kapağı Açıldı: Kadın Yaralandı, Basın Aracı Zarar Gördü

Üsküdar'da hafriyat kamyonu damper kapağı açıldı: bir kadın yaralandı, basın aracı zarar gördü

Üsküdar Ünalan Caddesi üzerinde saat 09.45 civarında, seyir halindeki Üsküdar Belediyesine ait hafriyat kamyonunun damper kapağının aniden açılması sonucu kaza meydana geldi.

Açılan kapak önce kaldırımı kullanan bir yayaya çarptı, ardından yol kenarında park halinde bulunan araçlara zarar verdi. Olayı gören çevredekiler kıl payı atlatılan tehlike nedeniyle büyük panik yaşadı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun kontrol altında olduğunu bildirdi.

Basın mensuplarının ifadeleri

Selami Berke Kaya: "Haber yazmak için Ünalan Caddesi üzerinde basın mensubu arkadaşlarımla araba içinde duraklama yaptık. Durduğumuz esnada yanımızdan geçen hafriyat kamyonunun arka kapağı süratle arabamıza çarptı. Allah’tan arkadaşımız diğer tarafta oturuyordu. Eğer bu tarafta olsaydı yüksek ihtimal ölebilirdi. Bir yayaya çarpmış. Hastaneye kaldırıldı" dedi.

Aslıhan Karkazan: "Arkadaşlarımla birlikte sabah saatlerinde ciddi bir kaza atlattık. Dikkatsiz ilerleyen hafriyat kamyonu arka kapak açıldığı için arabaya bu şekilde arkadan çarptı" şeklinde konuştu.

Metin Başar: "Hafriyat kamyonun arka kapağı çarptı. Yaklaşık kapı yaklaşık bir ton ağırlığında falan vardı herhalde. Bizde herhangi bir sağlık sorunu yok ama tabii bayağı korktuk ve etkilendik olaydan. Çarpmanın ardından çok şiddetli bir ses çıktı güm diye. Hepimiz çok korktuk" ifadelerine yer verdi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayda rol alan hafriyat kamyonu sürücüsü gözaltına alındı.

