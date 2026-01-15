Utrecht'te Patlama ve Ev Yangını: Çok Sayıda İtfaiye ve Ambulans Sevk Edildi

Utrecht'te patlama merkezde paniğe yol açtı

Patlama sonrası evde yangın çıktı, geniş güvenlik ve tahliye çalışması sürüyor

Hollanda’nın Utrecht şehrinde şehir merkezinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bir evde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken sağlık ve güvenlik önlemleri artırıldı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay, dar bir sokakta gerçekleşti ve patlamanın ardından çevre bir savaş alanına benzer bir görüntüye dönüştü.

Yetkililer, patlamada ölü veya yaralı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapmadı. Patlamanın olduğu tarihi sokakta bulunanlar tahliye edildi ve güvenlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

