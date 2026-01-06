Uyuşturucu Soruşturması: Ünlüler Adli Tıp Kurumu'nda İşlemleri Tamamlandı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler sabah Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri verip tekrar emniyete götürüldü.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:12
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:12
Sabah saatlerinde örnekler alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler, sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Şüphelilerden saç ve kan örnekleri alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından ünlüler, yeniden polis ekipleri eşliğinde emniyete götürüldü.

Soruşturmayla ilgili işlemler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

