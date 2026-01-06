Uyuşturucu Soruşturması: Ünlüler Adli Tıp Kurumu'nda İşlemleri Tamamlandı
Sabah saatlerinde örnekler alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler, sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Şüphelilerden saç ve kan örnekleri alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından ünlüler, yeniden polis ekipleri eşliğinde emniyete götürüldü.
Soruşturmayla ilgili işlemler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.
Ünlüler Adli Tıp Kurumu’nda işlemleri tamamlandı