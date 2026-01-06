Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınan Ünlüler Adli Tıp Kurumu'nda

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler, sağlık ve adli işlemler için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:48
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler, işlemler için Adli Tıp Kurumuna getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturmanın seyri

Gözaltına alınan isimlerin Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesi, soruşturma kapsamındaki adli ve sağlık işlemlerinin tamamlanması amacıyla gerçekleştirildi. Yetkili birimler soruşturmanın devam ettiğini bildiriyor.

Hukuki süreç ve beklentiler

Soruşturma tamamlandıkça, yürütülecek adli süreç ve olası yasal adımlar kamuoyuyla paylaşılacak. Konuyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

