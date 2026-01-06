Uzunköprü'de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Polis devriyesinde silah ve fişekler bulundu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü devriye sırasında ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi.

Devriye görevi esnasında, ilçeye bağlı Aşçıoğlu Mahallesi Hızır Reis Caddesi üzerinde yapılan kontrolde, Y.Ç. isimli şahsın üzerinde ve çevresinde arama yapıldı.

Yapılan kontrollerde av tüfeği ile birlikte 8 adet dolu av fişeği ve 1 adet boş kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

