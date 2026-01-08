Vali Çiftçi’den Erzurum’da Dolandırıcı Uyarısı — 2025 Asayiş Değerlendirmesi

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'un 2025 asayiş verilerini açıkladı; suçlarda düşüş, yüksek aydınlatma oranları ve dolandırıcılara karşı uyarı yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:59
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:59
Vali Çiftçi’den Erzurum’da Dolandırıcı Uyarısı — 2025 Asayiş Değerlendirmesi

Vali Çiftçi’den Erzurum’da Dolandırıcı Uyarısı

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum’un 2025 yılı asayiş olaylarını değerlendirdi ve vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaya davet etti. Değerlendirmeye, Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Jandarma İl Komutanı Albay Hakan Uğurlu da katıldı.

Suç oranları ve aydınlatma başarıları

Vali Çiftçi, 2025 yılında kişilere karşı işlenen suçlarda, 2024 yılına göre %8,9 oranında azalma olduğunu belirtti. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının %99,8 olduğuna dikkat çekti ve 'neredeyse kişilere karşı işlenen en önemli on suç başlığı altında bütün işlenen suçları aydınlatmışız' sözleriyle durumu değerlendirdi. Ayrıca, mal varlığına karşı işlenen dokuz önemli suç başlığında 2024 yılına göre 2025 yılında %15,6 oranında azalma kaydedildiğini ifade etti.

Dolandırıcılık uyarısı

Dolandırıcılık suçlarında da 2025 yılında düşüş olduğunu söyleyen Vali Çiftçi, 2024 yılına göre %13,1 oranında azalma görüldüğünü aktardı. Ancak dolandırıcıların halen çeşitli yöntemlerle vatandaşları hedef aldığını vurguladı: 'Kendilerini polis, savcı, komiser olarak tanıtan kişiler vatandaşlarımızı arayarak bankaya gitmelerini, şifrelerini değiştirmelerini veya IBAN’a para atmaları gerektiğini söyleyerek tuzak kurmaya devam ediyorlar.' Vali Çiftçi, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: telefonu kapatsınlar, kesinlikle bankaya gitmesinler, şifrelerini vermesinler, IBAN’a para atmasınlar ve bu tür vakaları 112 hattına bildirsinler. Ayrıca geçen hafta ziyaret ettiği bir gazinin de dolandırıcılık mağduru olduğunu belirtti.

İlimizde huzur ve güven artıyor

Asayiş suçlarından devlete ve millete karşı işlenen suçlarda 2024 yılına göre 2025 yılında %24,8 oranında düşüş görüldüğünü ifade eden Vali Çiftçi, bu alandaki aydınlatma oranının %100 olduğunu söyledi. 'İlimiz her yıl, her ay geçtikçe daha huzurlu, daha güvenli bir hale kavuşuyor' diyerek genel tabloyu olumlu değerlendirdi.

(MEK-NK)

Vali Çiftçi'den vatandaşlara dolandırıcı uyarısı

Vali Çiftçi'den vatandaşlara dolandırıcı uyarısı

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalova'da SGK Avukatını Öldüren Zanlı Tutuklandı
2
Tuzla'da Fırtına ve Sağanak: Tekneler Havadan Görüntülendi
3
Kapaklı'da fuhuş operasyonu: Masaj salonu sahibi N.D. tutuklandı
4
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tırlar Lodosla Zor Anlar
5
Bafra'da Silahlı Saldırı: 3 Kişi Gözaltına Alındı
6
İznik’te Şiddetli Fırtına: Boyalıca’da Ev Çatısı Uçtu
7
Köyceğiz Yenimahalle'de Çatı Katı Yangını: Ev Tamamen Yandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları