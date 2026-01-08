Vali Çiftçi’den Erzurum’da Dolandırıcı Uyarısı — 2025 Asayiş Değerlendirmesi

Vali Çiftçi’den Erzurum’da Dolandırıcı Uyarısı

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum’un 2025 yılı asayiş olaylarını değerlendirdi ve vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaya davet etti. Değerlendirmeye, Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Jandarma İl Komutanı Albay Hakan Uğurlu da katıldı.

Suç oranları ve aydınlatma başarıları

Vali Çiftçi, 2025 yılında kişilere karşı işlenen suçlarda, 2024 yılına göre %8,9 oranında azalma olduğunu belirtti. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının %99,8 olduğuna dikkat çekti ve 'neredeyse kişilere karşı işlenen en önemli on suç başlığı altında bütün işlenen suçları aydınlatmışız' sözleriyle durumu değerlendirdi. Ayrıca, mal varlığına karşı işlenen dokuz önemli suç başlığında 2024 yılına göre 2025 yılında %15,6 oranında azalma kaydedildiğini ifade etti.

Dolandırıcılık uyarısı

Dolandırıcılık suçlarında da 2025 yılında düşüş olduğunu söyleyen Vali Çiftçi, 2024 yılına göre %13,1 oranında azalma görüldüğünü aktardı. Ancak dolandırıcıların halen çeşitli yöntemlerle vatandaşları hedef aldığını vurguladı: 'Kendilerini polis, savcı, komiser olarak tanıtan kişiler vatandaşlarımızı arayarak bankaya gitmelerini, şifrelerini değiştirmelerini veya IBAN’a para atmaları gerektiğini söyleyerek tuzak kurmaya devam ediyorlar.' Vali Çiftçi, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: telefonu kapatsınlar, kesinlikle bankaya gitmesinler, şifrelerini vermesinler, IBAN’a para atmasınlar ve bu tür vakaları 112 hattına bildirsinler. Ayrıca geçen hafta ziyaret ettiği bir gazinin de dolandırıcılık mağduru olduğunu belirtti.

İlimizde huzur ve güven artıyor

Asayiş suçlarından devlete ve millete karşı işlenen suçlarda 2024 yılına göre 2025 yılında %24,8 oranında düşüş görüldüğünü ifade eden Vali Çiftçi, bu alandaki aydınlatma oranının %100 olduğunu söyledi. 'İlimiz her yıl, her ay geçtikçe daha huzurlu, daha güvenli bir hale kavuşuyor' diyerek genel tabloyu olumlu değerlendirdi.

