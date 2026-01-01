DOLAR
Vali Hamza Aydoğdu’dan yılbaşı gecesi emniyet güçlerine moral ziyareti

Vali Hamza Aydoğdu, Dörtyol Meydanı’nda görev yapan emniyet personelini ziyaret edip yeni yıllarını kutladı; Erzincan’ın güvenlik başarısına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 08:30
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 08:30
Vali Hamza Aydoğdu’dan Dörtyol Meydanı’nda yılbaşı ziyareti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yılbaşı gecesi Dörtyol Meydanı’nda görev yapan emniyet personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Ziyarette, güvenlik güçlerine moral verildi ve emniyet teşkilatının çalışmaları takdir edildi.

Ziyarette kimler yer aldı ve verilen mesaj

Ziyarete Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve birim amirleri eşlik etti. Vali Aydoğdu, görevi başında bulunan emniyet personeliyle tek tek sohbet ederek yeni yıl dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında Aydoğdu, Erzincan’ın 2025 yılı boyunca güvenlik ve asayiş alanında gösterdiği başarıya dikkat çekti ve bu başarının İçişleri Bakanlığı tarafından da takdir edildiğini belirtti. Konuşmasında, "Erzincan bugün ‘Kardeşliğin ve Huzurun Şehri’ olarak anılıyorsa, bu huzur ortamının sağlanmasında en büyük pay siz kahraman polislerimizindir" ifadelerine yer verdi.

Vali Aydoğdu, ziyaretin sonunda görev başındaki tüm emniyet personelinin ve ailelerinin yeni yılını tebrik edip, görevlerinde başarılar diledi ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

