Vali Köşger: "Adana’da kasten öldürme 90’dan 82’ye düştü"

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki asayiş çalışmaları ve 2025-2024 karşılaştırmalı verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Köşger, organize suçlara yönelik operasyonlarda önemli sonuçlar alındığını, bazı suç türlerinde ise düşüş yaşandığını belirtti.

İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda paylaşılan veriler

Adana Valiliği'nde düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'na Vali Yavuz Selim Köşger başkanlık etti. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel de katıldı. Toplantıda 2025 yılı ile 2024 yılı arasındaki asayiş verileri karşılaştırıldı ve alınan önlemler değerlendirildi.

Terör ve güvenlik operasyonları

Vali Köşger, terörle mücadeleye ilişkin, "Geçtiğimiz yıl terör örgütlerine yönelik 248 operasyonda 29 kişi tutuklanırken, bu yıl 311 operasyonda 43 şüpheli tutuklandı. Bu kapsamda 3 terör eylemi de engellendi. Terörle mücadele ülkemizin en önemli gündem maddelerinden birisi. Bu konudaki mücadelemiz, kesintisiz bir şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Asayiş verilerinde genel tablo

Vali Köşger, suç verilerindeki değişimleri şu şekilde aktardı: Konut dokunulmazlığı ihlali 150’den 131’e, kasten öldürme 90’dan 82’ye düştü. Vali Köşger, "Adana’da 2023’te 127 cinayet işlendi. Bu gelinen nokta istediğimiz bir nokta değil. Daha iyi bir noktaya getirilmesi için çabamız devam ediyor" dedi.

Diğer suç verileri ise şöyle sıralandı: Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 141’den 148’e yükseldi; cinsel taciz 230’dan 194’e, cinsel istismar 563’ten 534’e, cinsel saldırı 195’ten 177’ye düştü. Kasten yaralama 7 bin 994’ten 7 bin 988’e, hakaret bin 624’ten bin 715’e, tehdit 7 bin 154’ten 7 bin 191’e yükseldi. Vali Köşger, "Tüm olayları değerlendirdiğimizde olay sayısı yükseliyor ama insanların canlarıyla ilgili olaylarda ciddi bir düşüş var" vurgusunu yaptı.

Hırsızlık ve dolandırıcılıkta düşüşler

Hırsızlık türlerinde dikkate değer azalışlar görüldü: otodan hırsızlık 492’den 249’a, kapkaç 28’den 14’e, yankesicilik 46’dan 25’e, motosiklet hırsızlığı 743’ten 396’ya, oto hırsızlığı 79’dan 50’ye geriledi. Evden hırsızlık 844’ten 631’e, iş yeri ve kurumlardan hırsızlık 549’dan 500’e, gasp ve yağma 498’den 447’ye, dolandırıcılık bin 43’ten bin 21’e düştü. Vali Köşger, mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının arttığını da kaydetti.

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar

Vali Köşger, organize suçlarla mücadeledeki gelişmeleri şu sözlerle aktardı: "Operasyon sayısı bir önceki yıl 62 iken, bu yıl 69’a yükselmiş. Gözaltı sayısı 224’ten bin 227’ye çıkmış. Tutuklama sayısı ise 559’dan 634’e yükselmiş. Çökertilen organize suç örgütü sayısı ise 28 iken, 2025’te 32’ye ulaşmış durumda. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyar 102 milyon lira değerindeki mal varlığına el konurken, 2025’te bu rakam 1 milyar 322 milyon lira olmuş".

Konteyner kent ve geçici koruma altındaki nüfus

Göç ve sığınmacılara ilişkin Vali Köşger, "Adana’daki konteyner kentteki nüfus 11 binden, 2 bin 700’e gerilemiş durumda. Bu kişiler de engelli ve özel bireyler. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı ise 211 binden 177 bine düşmüş durumda. Bakıldığında 34 binlik bir gerileme var. Suriye’deki iç güvenlik, huzur ve devletin varlığı kendini hissettirmeye başladığı sürece bu rakamların hızla düşeceğini tahmin ediyoruz" diyerek açıklamasını tamamladı.

Vali Köşger'ün açıklamaları, Adana'da bazı ağır suçlarda düşüş sağlanırken, organize suç ve genel olay sayılarında devam eden mücadeleye işaret ediyor.

ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI SONRASINDA AÇIKLAMA YAPAN ADANA VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER, "2025 YILINDA KENTTE 32 ÇETEYE OPERASYON YAPILIRKEN 634 KİŞİ TUTUKLANDI. ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN SUÇTAN ELDE ETTİĞİ 1 MİL 322 MİLYON TL DEĞERİNDE MAL VARLIKLARINA DA EL KONULDU. " DEDİ.