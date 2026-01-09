Van Başkale’de 4,1 Milyon TL Değerinde Kaçak Eşya Ele Geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma operasyonunda piyasa değeri 4,1 milyon TL olan 2 bin 94 adet gümrüksüz malzeme ele geçirildi; şüpheli D.G. hakkında işlem yapıldı.

Valilik açıklamasına göre, jandarma ekipleri Çamlık Mahallesi'nde yol kontrolünde operasyon düzenledi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmada, Çamlık Mahallesi mevkiinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen faaliyette, piyasa değeri 4 milyon 120 bin TL olan 2 bin 94 adet gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, olayla ilgili olarak D.G. (28) isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince adli işlem yapıldığı ifade edildi.

Operasyonda görev alan birimler arasında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı yer aldı.

