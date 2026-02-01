Van Başkale'de İran Uyruklu Şahsın Üzerinden 510 Gram Eroin Ele Geçirildi

Van Başkale'de jandarma ekipleri, İran uyruklu A.S.(49) üzerinde yapılan aramada 510 gram eroin ele geçirdi; şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 01:21
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 01:21
Operasyon ve bulgular

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çamlık Mevkii Yol Kontrol Noktası'nda icra edilen faaliyette, İran Uyruklu A.S.(49) isimli şahsın üzerinde 510 gram eroin ele geçirildi.

Son işlem

Ele geçirilen eroin muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

