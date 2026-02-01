Van Başkale'de İran Uyruklu Şahsın Üzerinden 510 Gram Eroin Ele Geçirildi
Operasyon ve bulgular
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çamlık Mevkii Yol Kontrol Noktası'nda icra edilen faaliyette, İran Uyruklu A.S.(49) isimli şahsın üzerinde 510 gram eroin ele geçirildi.
Son işlem
Ele geçirilen eroin muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
