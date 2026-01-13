Van Çaldıran'da 7 kilo 270 gram metamfetamin ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 7 kilo 270 gram metamfetamin ele geçirildi; Kapıköy'de 1.690 paket kaçak sigara da bulundu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:21
Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticaretine yönelik önemli bir yakalama gerçekleştirildi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığınca Sarıçimen Mahallesi kırsalında icra edilen operasyon neticesinde 7 kilo 270 gram metamfetamin maddesinin ele geçirilerek muhafaza altına alındığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, güvenlik güçlerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Kaçak sigara operasyonu

Öte yandan, Saray ilçesi Kapıköy mevkii'nde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol arama ve kontrol faaliyetinde bin 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

