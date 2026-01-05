Van-Çatak Yolu Tek Şeritten Kontrollü Olarak Ulaşıma Açıldı

Çığ etkisi sonrası yol, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yeniden hizmete girdi

Van’da geçtiğimiz hafta sonundan bu yana etkili olan çığ felaketleri nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Çatak ilçesinde hayatı durma noktasına getiren kar yağışı ve çığların ardından kapalı duran güzergahta, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaklaşık 6 gündür aralıksız mesai yaparak yer yer 5 metreyi bulan kar yığınlarını temizledi.

Özellikle Bahçesaray-Çatak yol ayrımından 2 kilometre sonra olmak üzere güzergahın 5 ayrı noktasına çığ düşmesi çalışmaların yoğunluğunu artırdı. Dün itibarıyla bölgede çığ temizlik çalışmaları tamamlandı ve yol, öncelikli araçlar ile acil durumlar kapsamında kontrollü geçişe açıldı.

Çığ riskinin devam etmesi nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Sivil araçlara yönelik geçişler kısıtlı tutulurken, kontrol noktalarından 07.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında izin veriliyor.

Yetkililer, hava ve yol şartlarına bağlı olarak uygulamaların değişebileceğine dikkat çekiyor ve sürücülerden uyarılara riayet etmeleri isteniyor.

VAN'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONUNDAN BU YANA ETKİLİ OLAN ÇIĞ FELAKETLERİ SONRASI KAPANAN VAN-ÇATAK KARAYOLU EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMASI SONUCU KONTROLLÜ OLARAK TRAFİĞE AÇILDI.