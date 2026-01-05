Van'da 13 kilo 140 gram metamfetamin ele geçirildi — 2 tutuklama

Van'da 13 kilo 140 gram metamfetamin ele geçirildi

Van Emniyeti operasyonu sonucu tutuklamalar

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 13 kilo 140 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde söz konusu miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği ve elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak hakkında yasal işlem başlatılan 2 şahısın tutuklandığı kaydedildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucuya karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

VAN’DA POLİS EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 13 KİLO 140 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.