Van'da Amik Kalesi yakınında tarihi eser arayan 2 kişi yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde Amik Kalesi yakınında tarihi eser aramak için kazı yapan 2 kişi yakalandı; çok sayıda dedektör ve kazı malzemesi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:51
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:51
Van'da Amik Kalesi yakınında tarihi eser arayan 2 kişi yakalandı

Van'da Amik Kalesi yakınında tarihi eser arayan 2 kişi yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde, tarihi Amik Kalesi yakınında tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan iki kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Operasyon detayları

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yeşilsu Mahallesi'nde operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, B.I. (40) ve E.A. (34) isimli şahısların tarihi eser bulmak amacıyla Amik Kalesi yakınlarında kazı yaptıkları esnada yakalandıkları ifade edildi.

Ele geçirilen malzemeler: 1 adet el detektörü, 1 adet alan tarama cihazı, 4 adet pil, 1 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 adet kürek, 4 adet demir murç, 1 adet tornavida, 1 adet termos, 1 adet şarj kablosu, 1 adet detektör taşıma çantası, 1 adet alan tarama cihazı taşıma çantası. Söz konusu malzemeler muhafaza altına alındı.

Hukuki işlem: Şüpheli B.I. (40) ve E.A. (34) hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da kuvvetli rüzgar çatılara ve tabelalara zarar verdi
2
Diyarbakır'da Seyir Halindeki Pikap Alev Aldı — Sürücü Kurtuldu
3
Adıyaman'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza: 2 yaralı
4
Yenişehir'de kayıp 31 yaşındaki Alper Özkaya sağ salim bulundu
5
Diyarbakır'da Gizli Buzlanma Faciası: Araç Duvara Çarpıp Alev Aldı
6
Sakarya Büyükşehir Kar Mesaisine Hazır: 49 Araç, 98 Personel Teyakkuza Geçti
7
Diyarbakır’da Seyir Halindeki Pikap Alev Aldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları