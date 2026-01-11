Van'da Amik Kalesi yakınında tarihi eser arayan 2 kişi yakalandı
Van'ın Tuşba ilçesinde, tarihi Amik Kalesi yakınında tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan iki kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Operasyon detayları
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yeşilsu Mahallesi'nde operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, B.I. (40) ve E.A. (34) isimli şahısların tarihi eser bulmak amacıyla Amik Kalesi yakınlarında kazı yaptıkları esnada yakalandıkları ifade edildi.
Ele geçirilen malzemeler: 1 adet el detektörü, 1 adet alan tarama cihazı, 4 adet pil, 1 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 adet kürek, 4 adet demir murç, 1 adet tornavida, 1 adet termos, 1 adet şarj kablosu, 1 adet detektör taşıma çantası, 1 adet alan tarama cihazı taşıma çantası. Söz konusu malzemeler muhafaza altına alındı.
Hukuki işlem: Şüpheli B.I. (40) ve E.A. (34) hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
ELE GEÇİRİLENLER