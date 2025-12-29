Van'da Kar Felaketi: 266 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı

Van'da hafta sonu etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle kent genelinde çok sayıda yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Etkilenen İlçeler ve Sayılar

Yetkililerden alınan bilgiye göre; Bahçesaray'da 36, Başkale'de 22, Çaldıran'da 28, Çatak'ta 36, Erciş'te 46, Gevaş'ta 42, Gürpınar'da 45, İpekyolu'nda 1, Muradiye'de 2 ve Özalp ilçesinde 8 yerleşim yeri olmak üzere toplam 266 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Ulaşımdaki Durum ve Çalışmalar

Kapanan yolların açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor. Belli aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde yerini sise bıraktı. Van-Erciş kara yolu üzerinde bulunan bin 860 rakımlı Tasmalı Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Görüş mesafesinin yaklaşık 30 metre'ye düşmesi nedeniyle sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak ilerledi. Kara yolları ekipleri bölgede kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

