Van'da Kuyumcu Krizi: Emanet Altın ve Paralar Kayıp İddiası

Van'da uzun yıllardır faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanının açılmaması ve sahibine ulaşılamaması bazı vatandaşların endişesine neden oldu. Emanet para ve altın bıraktığını öne süren kişiler duruma tepki gösterdi.

Olayın Ayrıntıları

Olay, dün saat 14.00 sıralarında kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanının kapalı olduğunu fark eden ve emanetlerinin kaybolduğunu iddia eden bazı vatandaşlar bölgede gerginlik yarattı.

İddiaya göre, mağdur olduklarını belirten kalabalık bir grup, söz konusu kuyumcunun kardeşine ait olduğu öğrenilen başka bir kuyumcu dükkanına yönelerek iş yerine saldırdı. Olayın büyümesi üzerine çevrede tansiyon yükseldi.

Polis İncelemesi

Durum üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yetkililerin, hem saldırı olayını hem de kuyumcunun durumu ve emanetlere ilişkin iddiaları çok yönlü olarak araştırdığı bildirildi.

