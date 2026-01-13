Van'da Kuyumcu Krizi: Emanet Altın ve Paralar Kayıp İddiası

Van'da bir kuyumcunun kapanması ve sahibine ulaşılamaması, emanet altın ve paraların kaybolduğu iddialarına yol açtı; vatandaşlar tepki gösterdi, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:31
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:48
Van'da Kuyumcu Krizi: Emanet Altın ve Paralar Kayıp İddiası

Van'da Kuyumcu Krizi: Emanet Altın ve Paralar Kayıp İddiası

Van'da uzun yıllardır faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanının açılmaması ve sahibine ulaşılamaması bazı vatandaşların endişesine neden oldu. Emanet para ve altın bıraktığını öne süren kişiler duruma tepki gösterdi.

Olayın Ayrıntıları

Olay, dün saat 14.00 sıralarında kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanının kapalı olduğunu fark eden ve emanetlerinin kaybolduğunu iddia eden bazı vatandaşlar bölgede gerginlik yarattı.

İddiaya göre, mağdur olduklarını belirten kalabalık bir grup, söz konusu kuyumcunun kardeşine ait olduğu öğrenilen başka bir kuyumcu dükkanına yönelerek iş yerine saldırdı. Olayın büyümesi üzerine çevrede tansiyon yükseldi.

Polis İncelemesi

Durum üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yetkililerin, hem saldırı olayını hem de kuyumcunun durumu ve emanetlere ilişkin iddiaları çok yönlü olarak araştırdığı bildirildi.

VAN’DA UZUN YILLARDIR FAALİYET GÖSTEREN BİR KUYUMCU DÜKKANININ AÇILMAMASI VE SAHİBİNE...

VAN’DA UZUN YILLARDIR FAALİYET GÖSTEREN BİR KUYUMCU DÜKKANININ AÇILMAMASI VE SAHİBİNE ULAŞILAMAMASI ÜZERİNE EMANET PARA VE ALTIN BIRAKAN BAZI VATANDAŞLAR DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ.

VAN’DA UZUN YILLARDIR FAALİYET GÖSTEREN BİR KUYUMCU DÜKKANININ AÇILMAMASI VE SAHİBİNE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Yoğun Kar: Savcun Köyünde Rahatsızlanan Kadına Ekipler Ulaştı
2
Samsun Canik’te Kavşakta Kaza: 1 Yaralı
3
Ordu Ulubey’de 81 yaşındaki Akif Öztürk öldürüldü; şüpheli O.Y. yakalandı
4
Adana'da parfüm hırsızları 'Hoşumuza gitti' diyerek adli kontrolle serbest
5
Tokat’ta Otobüs-Tır Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı
6
Gaziantep'te 17 Yaşındaki Mustafa Demir Bıçaklı Kavgada Öldü, 3 Zanlı Tutuklandı
7
Adana'da Yaya Geçidinde Feci Kaza: 84 Yaşındaki Adam Yaşamını Yitirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları