Van'da Olumsuz Hava Şartlarına Karşı 7/24 Tedbir ve Kurumlararası Koordinasyon

Van'da olumsuz hava şartlarına karşı 7/24 tedbir kararı

Toplantıda değerlendirme ve koordinasyon sağlandı

Van'da etkisini sürdüren olumsuz hava şartlarına karşı alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı, Van AFAD İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezinde Vali Yardımcısı Önder Koç başkanlığında yapıldı. Görüşmeye AFAD İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kızılay, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının ulaşım, enerji, haberleşme ve günlük yaşam üzerindeki etkileri ele alındı; sahada yürütülen çalışmalar ile mevcut durum değerlendirildi.

Vali Yardımcısı Önder Koç, değerlendirmesinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı. Ayrıca, ilgili tüm kurumların 7 gün 24 saat esasına göre görev başında olmaya devam edeceği, muhtemel risklere karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve kurumlar arası koordinasyonun kesintisiz sürdürüleceği ifade edildi.

Toplantı, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve alınacak ilave tedbirlerin belirlenmesinin ardından sona erdi.

