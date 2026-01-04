DOLAR
Van'da Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu: Bonzai, Skunk ve 1.180 Paket Ele Geçirildi

Van'da jandarma yol kontrollerinde 50 g bonzai, 15 g skunk, 50 sentetik hap ve 1.180 kaçak sigara ele geçirildi; iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 12:23
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 12:27
Van'da jandarma operasyonunda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çeşitli uyuşturucu maddeler ile kaçak sigaralara el konuldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Başkale ilçesi Çamlık mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde; 50 gram bonzai, 15 gram skunk ve 50 adet sentetik hap ele geçirilerek muhafaza altına alındığı ve şüpheli A.H. (26) hakkında adli işlemlere başlatıldığı ifade edildi.

İpekyolu ilçesi Erçek mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde ise 65 AZ *** plakalı araçta 1.180 adet gümrüksüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındığı, şüpheli M.A. (42) hakkında ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince adli işlem yapıldığı bildirildi.

Valilik açıklamasında, yürütülen çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

