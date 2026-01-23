Van Erciş'te Korkutan Yangın: 5 İş Yeri Zarar Gördü

Van Erciş'te Korkutan Yangın

5 iş yeri zarar gördü

Van’ın Erciş ilçesinde dün gece çıkan yangın, Van Yolu Caddesi üzerindeki bir iş yerinde başladı.

Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek caddedeki diğer iş yerlerine sıçradı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda alevler söndürüldü. Olayda 3 iş yeri tamamen yanarken, 2 iş yerinin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

VAN'IN ERCİŞ İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA 5 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ.