Van Erciş'te Korkutan Yangın: 5 İş Yeri Zarar Gördü

Van Erciş'te dün gece çıkan yangında 5 iş yeri zarar gördü; 3'ü tamamen yanarken 2'sinin çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:28
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:33
Van Erciş'te Korkutan Yangın: 5 İş Yeri Zarar Gördü

Van Erciş'te Korkutan Yangın

5 iş yeri zarar gördü

Van’ın Erciş ilçesinde dün gece çıkan yangın, Van Yolu Caddesi üzerindeki bir iş yerinde başladı.

Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek caddedeki diğer iş yerlerine sıçradı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda alevler söndürüldü. Olayda 3 iş yeri tamamen yanarken, 2 iş yerinin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

VAN'IN ERCİŞ İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA 5 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ.

VAN'IN ERCİŞ İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA 5 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ.

VAN'IN ERCİŞ İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA 5 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Menemen'de dekoratif kemer faciası: İşletmeciye 15 yıl hapis talebi
2
Manavgat'ta İtilerek Çalıştırılan Otomobil Yandı
3
Manavgat'ta Bacadan Saçılan Kıvılcımlar Yangın Paniği Yarattı
4
Balıkesir'de Karla Mücadele: Büyükşehir 7/24 Sahada
5
Manavgat'ta Arızalanan Audi İtilirken Motoru Yandı
6
Manavgat'ta Bacadan Kıvılcım Yangını: 4 Kişi Dumandan Etkilendi
7
Bilecik'te Kadına Karşı Tehditten Aranan Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları