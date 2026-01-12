Van’ın Edremit’inde Tırda 39 Kilo 340 Gram Skunk Ele Geçirildi

Van Emniyeti, Edremit Uygulama Noktasında durdurulan tırda 68 parça halinde 39 kilo 340 gram skunk ele geçirdi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:11
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:22
Van’ın Edremit’inde Tırda 39 Kilo 340 Gram Skunk Ele Geçirildi

Van’ın Edremit’inde tırda 39 kilo 340 gram skunk ele geçirildi

Van Emniyeti operasyonu: 2 şüpheli gözaltında

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, il genelinde uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Uygulama Noktasında durdurulan bir tırda yapılan aramada, 68 parça halinde 39 kilo 340 gram skunk ele geçirildi.

Açıklamada, operasyonun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 2 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanmış olup, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

