Van’ın Edremit’inde tırda 39 kilo 340 gram skunk ele geçirildi

Van Emniyeti operasyonu: 2 şüpheli gözaltında

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, il genelinde uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Uygulama Noktasında durdurulan bir tırda yapılan aramada, 68 parça halinde 39 kilo 340 gram skunk ele geçirildi.

Açıklamada, operasyonun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 2 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanmış olup, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi.

VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE DURDURULAN BİR TIRDA YAPILAN ARAMADA 39 KİLO 340 GRAM SKUNK MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.