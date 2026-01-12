Van İpekyolu’nda 26 kilo 160 gram metamfetamin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü açıkladı

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 26 kilo 160 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen operasyon kapsamında ilimiz İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir ikamette yapılan arama neticesinde 26 kilo 160 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği ve ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı ifade edildi.

