Van Tuşba'da Ev Yangını: Dibekdüzü'nde Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Van'ın Tuşba ilçesi Dibekdüzü Mahallesi'nde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi; itfaiye söndürdü, çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:31
Olay ve Müdahale

Van’ın Tuşba ilçesinde, Dibekdüzü Mahallesinde çıkan yangında bir ev tamamen hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, hızla müdahale ederek alevleri söndürdü.

Soruşturma Başlatıldı

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilmedi. Yetkililer, yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak inceleme başlatıldığını bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

