Van Tuşba'da Ev Yangını: Dibekdüzü'nde Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Olay ve Müdahale

Van’ın Tuşba ilçesinde, Dibekdüzü Mahallesinde çıkan yangında bir ev tamamen hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, hızla müdahale ederek alevleri söndürdü.

Soruşturma Başlatıldı

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilmedi. Yetkililer, yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak inceleme başlatıldığını bildirdi.

