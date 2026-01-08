Venezuela İçişleri Bakanı: ABD Saldırılarında 100 Kişi Öldü

Diosdado Cabello, 3 Ocak'ta ABD'nin Maduro'yu alıkoyma girişiminde 100 kişinin öldüğünü; Maduro ve eşi Cilia Flores'in yaralandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:48
Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, 3 Ocak Cumartesi günü ABD’nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu alıkoymak amacıyla gerçekleştirdiğini belirttiği saldırıların bilançosunu açıkladı.

Cabello, saldırılarda 100 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Cabello, baskın sırasında Maduro’nun bacağından, eşi Cilia Flores’in ise başından yaralandığını aktardı.

Cabello, ABD askeri saldırısını "barbarca, aşağılık ve insanlık dışı" olarak nitelendirdi ve çok sayıda masum insanın zarar gördüğünü belirtti.

Bilanço ve resmi açıklamalar

Karakas yönetimi daha önce ölenlerin sayısını açıklamamıştı. Venezuela ordusu, ABD’nin saldırılarında 23 askerin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Küba hükümeti ise Venezuela’da görev yapan 32 Küba askeri ve polis memurunun yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

