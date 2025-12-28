Veyis Ateş ve Taner Çağlı, İstanbul’daki Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı’nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyon detayları

Soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş; şüphelilerden 5’inin yurt dışında olduğu tespit edildi. Bu sabah 15 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda, Veyis Ateş ve Taner Çağlı dahil olmak üzere 14 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Mekanlarda arama ve ele geçirilenler

Savcılık talimatıyla İstanbul’da "Amaya", "Bebek Oteli", "Kastel Elektromüzik", "Suma Han" ve "Taksim Club IQ" isimli mekanlara düzenlenen operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramalarda, uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler, ruhsatsız silah, tabanca ile mermiler ele geçirildi.

Toplam 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

