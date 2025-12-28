DOLAR
Kırıkkale'de jandarma operasyonu: Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Kırıkkale'de jandarma tarafından şüpheli görülen D.D. (29) üst aramasında 42 gram metamfetamin, 1 aparat ve 5 sentetik ecza hapıyla yakalandı; mahkeme tutukladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:46
Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim sırasında bir araçta yolcu olarak bulunan D.D. (29) isimli şahsın şüpheli hareketler sergilediği tespit edildi.

Şahsın yapılan üst aramasında 42 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

