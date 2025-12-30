Vezirköprü'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 bin 916 Sentetik Ecza, 3 Gözaltı

Operasyon Detayları

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 2 bin 916 adet sentetik ecza ele geçirildi ve üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, gözaltına alınan şüpheliler E.S. (22), S.Ç. (20) ve M.H.D. (19) olarak kaydedildi.

Yapılan aramalarda, 149 tablet halinde olmak üzere toplam 2 bin 916 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheliler hakkında uyuşturucu ticaretinden adli işlem başlatıldı.

