Vezirköprü'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 bin 916 Sentetik Ecza, 3 Gözaltı

Samsun Vezirköprü'de düzenlenen operasyonda 2 bin 916 adet sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:21
Operasyon Detayları

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 2 bin 916 adet sentetik ecza ele geçirildi ve üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, gözaltına alınan şüpheliler E.S. (22), S.Ç. (20) ve M.H.D. (19) olarak kaydedildi.

Yapılan aramalarda, 149 tablet halinde olmak üzere toplam 2 bin 916 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheliler hakkında uyuşturucu ticaretinden adli işlem başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

