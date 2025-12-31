DOLAR
42,95 -0,08%
EURO
50,51 -0,05%
ALTIN
5.984,6 0,29%
BITCOIN
3.806.058,8 -0,79%

Viranşehir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Viranşehir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kg sentetik, 773 g skunk, 3 tabanca, 3 av tüfeği, 4 şarjör ve 490 mermi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:24
Viranşehir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Viranşehir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Jandarma ekipleri 5 adrese eş zamanlı baskın düzenledi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 1 kilogram sentetik uyuşturucu maddesi, 773 gram skunk maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet şarjör ve 490 adet mermi ele geçirildi.

VİRANŞEHİR’DE UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

VİRANŞEHİR’DE UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli Kale'de Narkotik Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında
2
Samsun'da Trafik Kazası: Kadın Yaya Yaralandı
3
Antalya-Manavgat’ta 4 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
4
Adana'da Kahvehane Çifte Cinayeti: 11 Kişi Tutuklandı
5
Uşak’ta Yılbaşı Öncesi Jandarmadan Sahte İçki Operasyonu
6
Safranbolu'da Kar Birikimi Sundurmaları Çökertti
7
Diyarbakır'da Buz Üstünde Drift: Dicle Üniversitesi'nde Tehlikeli Anlar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları