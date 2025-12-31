Viranşehir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
Jandarma ekipleri 5 adrese eş zamanlı baskın düzenledi
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 1 kilogram sentetik uyuşturucu maddesi, 773 gram skunk maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet şarjör ve 490 adet mermi ele geçirildi.
