Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 3 Polis Şehit — İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Sert Mesaj

Yalova'daki DEAŞ operasyonunda şehit düşen 3 polis için tören düzenlendi; Bakan Ali Yerlikaya terörle mücadelede kararlılık vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:20
Tören ve Bakanın Vurguları

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Turgut Külünk, Yasin Koçyiğit ve İlker Pehlivan için Yalova Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya de katıldı; törende duygusal anlar yaşandı.

Yüzlerce meslektaşları, şehitlerin al bayrağa sarılı naaşlarını tören mangasından alıp omuzlarında taşıdı. Bakan Yerlikaya, şehitlere ilişkin yaptığı konuşmada, kahraman polisleri överek terörle mücadeledeki kararlılığı tekrar dile getirdi ve şunları vurguladı: Kahraman polislerimiz milletimize pusu kuranların tuzaklarını başlarına yıktı.

Yerlikaya, şehitlerin milletin huzur ve güvenliği için tereddüt etmeden görev yaptıklarını, her adımlarında vatan aşkı bulunduğunu belirtti. Şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyen Bakan, bu acının 86 milyonun yüreğine yayıldığını ve şehitlerin hatırasını yaşatmanın, vatanın bekası için kararlı şekilde mücadeleye devam etmekle mümkün olacağını ifade etti.

Operasyonun gerçekleştiği yer İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binaydı. Operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen polislerin isimleri törende sıkça anıldı.

Bakan Yerlikaya konuşmasında ayrıca, teröristlerin kadın ve çocukları kalkan olarak kullandıklarını hatırlatarak, bu hain yapılanmalara asla fırsat verilmeyeceğini belirtti ve terörle mücadelede kararlı adımlarla ilerleyeceklerini söyledi.

Törene şehit polislerin ailelerinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakcı, Yalova Valisi Hülya Kaya ve milletvekilleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından dualar okundu.

Tören sonrası cenazelerden Turgut Külünk'ün naaşı Düzce'nin Akçakoca ilçesine, Yasin Koçyiğit'in cenazesi Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine gönderildi. Öte yandan İlker Pehlivan'ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Yalova'dan kaldırılacak.

Bakan Yerlikaya, şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını, kederli ailelere, emniyet teşkilatına ve millete başsağlığı diledi; gazilere acil şifa temennisinde bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

