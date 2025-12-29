Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 3 Şehit, 8 Polis ve 1 Bekçi Yaralı

Elmalık köyü yolu üzerindeki çatışma devam ediyor, bölge ablukaya alındı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Elmalık köyü yolu üzerindeki DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonunda, teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 3 şehit olduğu, ayrıca 8 polis ile 1 bekçinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye çevre illerden Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Teröristlerin bulunduğu ev ablukaya alınırken, köye giriş ve çıkışlar durduruldu.

Çatışmanın sürdüğü bölgede elektrik ve doğalgaz kesintileri yaşanırken, Yalova Valiliği tarafından bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiği açıklandı.

Gelişmeler ve resmi açıklamalar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 3 şehit, 8 polis ve 1 bekçi yaralı