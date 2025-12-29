DOLAR
Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 7 Polis Yaralandı

Yalova’da DEAŞ operasyonunda çıkan çatışmada 7 polis yaralandı; yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 07:53
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 07:53
Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 7 Polis Yaralandı

Yalova'da DEAŞ Operasyonunda Çatışma: 7 Polis Yaralandı

Operasyon ve yaralıların durumu

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, teröristler ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Operasyonda polise ateş açıldığı ve çatışma sonucu 7 polisin yaralandığı bildirildi.

Olayda görev alan Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon sürüyor.

Yaralıların tahliyesi ve destek ekipleri

Yaralı polisler ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

Öte yandan operasyon devam ederken, Bursadan özel harekat ekiplerinin bölgeye destek için geldiği öğrenildi.

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne operasyonda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne operasyonda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

