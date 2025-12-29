Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 7 Polis Yaralandı

Yalova'da DEAŞ Operasyonunda Çatışma: 7 Polis Yaralandı
Operasyon ve yaralıların durumu
Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, teröristler ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Operasyonda polise ateş açıldığı ve çatışma sonucu 7 polisin yaralandığı bildirildi.
Olayda görev alan Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon sürüyor.
Yaralıların tahliyesi ve destek ekipleri
Yaralı polisler ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.
Öte yandan operasyon devam ederken, Bursadan özel harekat ekiplerinin bölgeye destek için geldiği öğrenildi.
Yalova'da DEAŞ terör örgütüne operasyonda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı