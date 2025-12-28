Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı yolunda kaza: 5 yaralı
Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı yolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Olayın Detayları
Dereköy Sınır Kapısı yönünden Kırklareli istikametine giden otomobil, Koruköy sapağı yakınında ana yola çıkan otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle araçlardan birinin motoru araziye savruldu; araçta bulunan kişiler de yola savruldu.
Müdahale ve Soruşturma
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası karayolunda jandarma ve polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
