DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.245,78 -0,35%

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı yolunda kaza: 5 yaralı

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı yolu üzerinde iki otomobil çarpıştı; 5 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 18:57
Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı yolunda kaza: 5 yaralı

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı yolunda kaza: 5 yaralı

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı yolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Dereköy Sınır Kapısı yönünden Kırklareli istikametine giden otomobil, Koruköy sapağı yakınında ana yola çıkan otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle araçlardan birinin motoru araziye savruldu; araçta bulunan kişiler de yola savruldu.

Müdahale ve Soruşturma

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası karayolunda jandarma ve polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZADA YARALANAN 5 KİŞİ, SAĞLIK EKİPLERİNİN OLAY YERİNDE YAPTIĞI İLK MÜDAHALELERİN ARDINDAN...

KAZADA YARALANAN 5 KİŞİ, SAĞLIK EKİPLERİNİN OLAY YERİNDE YAPTIĞI İLK MÜDAHALELERİN ARDINDAN KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE KALDIRILDI.

BULGARİSTAN'A ULAŞIMIN SAĞLANDI KIRKLARELİ DEREKÖY SINIR KAPISI YOLU ÜZERİNDE İKİ OTOMOBİLİN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Taşlı, Şişeli ve Sopalı Kavga: "Cono" Aşireti İddiası
2
Eskişehir'de 12 Metrelik Çukura Düşen Köpek AFAD Ekiplerince Kurtarıldı
3
Yüksekova'da Karla Mücadele Aracı Devrildi — Operatör Yaralanmadı
4
Antakya'da Beton Mikseri Motosiklete Çarptı: 13 Yaşındaki Esat D. Hayatını Kaybetti
5
Kocaeli TEM Otoyolu'nda otomobil tır ile tünel duvarı arasında sıkıştı
6
Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı
7
Tekkeköy'de Sahipsiz Tekne Dilara 2007 Batmaktan Kurtarıldı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti