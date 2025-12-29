Yalova'da DEAŞ operasyonu: 8 polis yaralandı
Elmalık köyü yolu üzerinde çatışma sürüyor
Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Elmalık köyü yolu üzerindeki bölgede DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çatışma çıktı.
Operasyonda çıkan çatışmada 8 polis yaralandı. Yaralı polisler ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bölgeye çevre illerden Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Teröristlerin bulunduğu ev ablukaya alındı, köye giriş ve çıkışlar durduruldu.
Çatışmanın şiddetli olarak sürdüğü bölgedeki güvenlik önlemleri kapsamında elektrik ve doğalgaz kesildi. Bölgedeki güvenlik çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.
Yalova Valiliği, olay bölgesinde bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.
