Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 8 Polis Yaralandı

Yalova'da Elmalık köyü yolunda düzenlenen DEAŞ operasyonunda çıkan çatışmada 8 polis yaralandı, bölge ablukaya alındı ve 5 okulda eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:56
Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 8 Polis Yaralandı

Yalova'da DEAŞ operasyonu: 8 polis yaralandı

Elmalık köyü yolu üzerinde çatışma sürüyor

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Elmalık köyü yolu üzerindeki bölgede DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çatışma çıktı.

Operasyonda çıkan çatışmada 8 polis yaralandı. Yaralı polisler ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye çevre illerden Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Teröristlerin bulunduğu ev ablukaya alındı, köye giriş ve çıkışlar durduruldu.

Çatışmanın şiddetli olarak sürdüğü bölgedeki güvenlik önlemleri kapsamında elektrik ve doğalgaz kesildi. Bölgedeki güvenlik çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Yalova Valiliği, olay bölgesinde bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyon sürüyor: 8 polis yaralı

Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyon sürüyor: 8 polis yaralı

