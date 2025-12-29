Yalova’da DEAŞ Operasyonu Sürüyor: 8 Polis Yaralandı
Çatışma ve güvenlik önlemleri devam ediyor
Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elmalık köyü yolundaki bölgede DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sırasında teröristler ile polis arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 8 polis yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bölgeye çevre illerden Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Teröristlerin bulunduğu ev ablukaya alınırken, köye giriş ve çıkışlar durduruldu.
Şiddetli çatışmanın sürdüğü bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi. Güvenlik gerekçesiyle Yalova Valiliği, bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.
