DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,61 0,02%
ALTIN
6.165,33 1,38%
BITCOIN
3.834.565,89 -1,94%

Yalova’da DEAŞ Operasyonu Sürüyor: 8 Polis Yaralandı

Yalova'da Elmalık yolu üzerindeki DEAŞ operasyonunda polis ile teröristler arasında çatışma çıktı; 8 polis yaralandı, köy ablukaya alındı, 5 okul tatil edildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:56
Yalova’da DEAŞ Operasyonu Sürüyor: 8 Polis Yaralandı

Yalova’da DEAŞ Operasyonu Sürüyor: 8 Polis Yaralandı

Çatışma ve güvenlik önlemleri devam ediyor

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elmalık köyü yolundaki bölgede DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sırasında teröristler ile polis arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 8 polis yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye çevre illerden Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Teröristlerin bulunduğu ev ablukaya alınırken, köye giriş ve çıkışlar durduruldu.

Şiddetli çatışmanın sürdüğü bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi. Güvenlik gerekçesiyle Yalova Valiliği, bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyon sürüyor: 8 polis yaralı

Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyon sürüyor: 8 polis yaralı

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Karda Duramayan Ticari Araç Minibüse Çarptı
2
Muğla’da Jandarma Haftalık Operasyonu: 80 Şahıs Yakalandı
3
Nevşehir'de Tır Şarampole Devrildi: Kaza Anı Kamerada
4
Çayırova'da Belediye Otobüsü ile Motokuryenin Çarpışma Anı Kamerada
5
Kırmızı Bültenle Aranan Müteahhit Tutuklandı — Furkan Apartmanı Davasında Şok Savunma
6
Erden Timur: 'Hiçbir Bahis Üyeliğim Olmadı' — Eski Galatasaray Başkan Vekilinin İfadesi
7
Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu: 288 Olay, 376 Yakalama, 29 Tutuklama (21-28 Aralık 2025)

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı