Yalova'da DEAŞ Operasyonunda 3 Polis Şehit, 8 Polis ve 1 Bekçi Yaralı

Operasyonun ayrıntıları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlıkta yer alan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yaptığı açıklamada, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda yaşanan gelişmeleri paylaştı.

Operasyon bu sabah saat 02.00'de, İsmet Paşa Mahallesi, Seher Sokak'ta gerçekleştirildi. Operasyon sırasında teröristler tarafından emniyet güçlerine ateş açıldı. Bu saldırıda 3 polisimiz şehit olmuş, 8 polisimiz ve 1 bekçimiz yaralanmıştır. Operasyon saat 09.40'ta tamamlandı.

Ayrıca adreste kadınlar ve çocuklar bulunması nedeniyle işlem hassasiyetle yürütüldü; 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiş olup, bu teröristlerin Türk vatandaşı olduğu bildirildi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şöyle konuştu:

"Son bir ay içerisinde, DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 138 şüpheli tutuklanmış, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştır. Bu kararlılığın bir devamı olarak; bu sabah, 15 ilimizde, 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlardan biri de bu sabah saat 02.00'da Yalova'da gerçekleşmiştir. İsmet Paşa Mahallesi, Seher Sokak'ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında, DEAŞ'lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır. Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır. Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40'da tamamlanmıştır."

Yerlikaya, terörle mücadeleye ilişkin şu ifadeleri de kullandı:

"İnancımızı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan terör yapılanmalarına karşı mücadelemiz, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürmektedir. Bu topraklarda huzur ve güvenliğimizi hedef alanlar, karşılarında daima cesareti ve fedakarlığıyla destan yazan güvenlik güçlerimizi bulmaktadır. Şehitlerimiz, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Onlar, görevini yaparken şehadete yürüyen kahramanlarımızdır. Şehit polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum"

