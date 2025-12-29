Yalova'da Şehit Olan Polis Turgut Külünk'ün Düzce'deki Baba Ocağına Acı Haber

Yalova'da şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün baba ocağına acı haber
DEAŞ operasyonunda çatışmada şehit oldu
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Turgut Külünk (50), terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit oldu.
Şehidin acı haberi, yetkililer tarafından Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Sarıyayla köyü'nde ikamet eden baba Aydın Külünk'e ulaştırıldı. Haber üzerine şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.
Evli ve 2 çocuk babası olan şehit polis memuru Külünk'ün cenaze programının ilerleyen saatlerde netleşeceği belirtildi.
YALOVA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A YÖNELİK OPERASYONDA ÇIKAN ÇATIŞMADA ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU TURGUT KÜLÜNK'ÜN (50) DÜZCE'NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDEKİ BABA EVİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ.