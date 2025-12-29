DOLAR
Yalova'da Şehit Olan Polis Turgut Külünk'ün Düzce'deki Baba Ocağına Acı Haber

Yalova'daki DEAŞ operasyonunda şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün (50) Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:53
Yalova'da şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün baba ocağına acı haber

DEAŞ operasyonunda çatışmada şehit oldu

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Turgut Külünk (50), terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit oldu.

Şehidin acı haberi, yetkililer tarafından Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Sarıyayla köyü'nde ikamet eden baba Aydın Külünk'e ulaştırıldı. Haber üzerine şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan şehit polis memuru Külünk'ün cenaze programının ilerleyen saatlerde netleşeceği belirtildi.

