Yalova'da SGK Avukatını Öldüren Zanlı Tutuklandı

Yalova SGK İl Müdürlüğü'nde avukat Zekeriya Polat'ı silahla öldüren H.H. mahkemece tutuklandı; Polat için Yalova Adliyesi'nde anma programı düzenlendi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:05
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:10
Yalova'da SGK Avukatını Öldüren Zanlı Tutuklandı

Yalova'da SGK Avukatını Öldüren Zanlı Tutuklandı

Olay

Yalova SGK İl Müdürlüğü binasında kurum avukatını tabancayla vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde bulunan SGK İl Müdürlüğü binasına gelen H.H. (57), emeklilik için mahkemelik olduğu kurumun yargılama giderleri için açılan icra dosyası sebebiyle avukat Zekeriya Polat (31) ile görüşmeye başladı. Çıkan tartışmada H.H. tabancayla ateş ederek kurum avukatını yaraladı.

Ağır yaralanan Zekeriya Polat, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim olan şüpheli H.H. gözaltına alındı. Yalova Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adliyede Tören

Yalova Barosu, SGK binasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Zekeriya Polat için Yalova Adliyesi'nde anma programı düzenledi.

Yalova Baro Başkanı Av. Elif Turnacı Çavuş burada yaptığı konuşmada, "Sözün bittiği, hiçbir kelimenin acımızı, öfkemizi anlatmaya yetmediği bir yerdeyiz. Kıymetli kardeşimiz Avukat Zekeriya Polat görevini ifa ederken sırf avukatlık faaliyeti nedeniyle katledilmiştir. Başta kederli ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Kardeşimize sıkılan bu kurşun sadece ona değil, hepimize, yargı camiasına, adalete ve hukuk devletine karşı yapılmış alçakça bir saldırıdır" dedi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ise, "Ne yazık ki çok acı bir olay için bir aradayız şu an. Ben çok çok üzgünüm. Bazen kelimelerin bittiği durumlarla karşılaşıyoruz. Ne yazık ki dün sadece ve sadece görevini yapmaya gayret eden bir meslektaşımız, gencecik bir avukatımız bir saldırı sonucu hayata gözlerini yumdu. O sadece görevini yapmaya gayret ediyordu. Kanunlar neyse, ona verilen görev neyse onu icra etmeye çalışıyordu. Hepimiz gibi, sizler gibi, bizler gibi. Ama ne yazık ki kendini bilmez bir saldırgan onu bu dünyadan aldı, ailesinden, bizlerden kopardı. Çok ama çok acı, tarif edilemez bir acı" ifadesini kullandı.

YALOVA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA KURUM AVUKATINI TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLEN ZANLI ÇIKARILDIĞI...

YALOVA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA KURUM AVUKATINI TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLEN ZANLI ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

YALOVA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA KURUM AVUKATINI TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLEN ZANLI ÇIKARILDIĞI...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalova'da SGK Avukatını Öldüren Zanlı Tutuklandı
2
Tuzla'da Fırtına ve Sağanak: Tekneler Havadan Görüntülendi
3
Kapaklı'da fuhuş operasyonu: Masaj salonu sahibi N.D. tutuklandı
4
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tırlar Lodosla Zor Anlar
5
Bafra'da Silahlı Saldırı: 3 Kişi Gözaltına Alındı
6
İznik’te Şiddetli Fırtına: Boyalıca’da Ev Çatısı Uçtu
7
Köyceğiz Yenimahalle'de Çatı Katı Yangını: Ev Tamamen Yandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları